Adriano Celentano | l’annuncio su Ferragni spiazza tutti

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Personaggi TV. Ieri sera su Rai 2, Francesca Fagnani ha aperto la seconda puntata di Belve con la tanto attesa intervista a Fedez. Il rapper ha parlato a cuore aperto della sua vita passata e sulla fine del matrimonio con Chiara. In tanti hanno notato il dolore dietro le parole di Fedez, che ha definito tutt’ora la moglie,- perchè legalmente è ancora sua moglie- la donna più importante della sua vita. Sull’intervista è intervenuto anchecon un annuncio che. Leggi anche: Fedez e Chiara, il retroscena clamoroso dopo l’intervista a “Belve” Leggi anche: “Belve”, Alessandro Borghi choc con Francesca FagnanisuFedez si è raccontato a 360°, ieri sera ...

La vita sentimentale di Pamela Prati ha sempre attirato l’attenzione della cronaca rosa. Dal fantasma di Mark Caltagirone alla recente relazione con un ragazzo molto più giovane di lei. In pochi ... (velvetgossip)

Il cantante e attore milanese ha espresso la sua opinione sull'intervista che il rapper ha rilasciato a Belve e lo ha incoraggiato, salutando anche Chiara Ferragni. Non è la prima volta che il ... (fanpage)

Fedez a Belve, i complimenti di Adriano Celentano: «Mi sei piaciuto, un bacio alla tua Chiara!» - Adriano Celentano applaude Fedez. Dopo l'intervista a "Belve", il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani, il "molleggiato" ha dedicato un post su ...ilmessaggero

Adriano Celentano scrive a Fedez: “Mi sei piaciuto ieri a Belve, dai un bacio alla tua Chiara” - Adriano Celentano manifesta affetto e ammirazione per Fedez in seguito alla sua recente apparizione televisiva, unendo anche un pensiero per Chiara Ferragni Questo episodio sottolinea una continuità n ...baritalianews

Pamela Prati e quella rivelazione shock: “rimasi incinta di Adriano Celentano” - Rivelazione sconvolgente di Pamela Prati: quand'era solo uno ragazza sarebbe rimasta incinta di Adriano Celentano ...cinematographe