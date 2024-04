ADI 2024 | regole PAD e tempistiche primo incontro con i servizi sociali

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il Decreto istitutivo dell’Assegno di Inclusione ADIprevede che entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale (PAD), i beneficiari il sussidio debbano presentarsi per ilappuntamento presso i, previa convocazione ovvero spontaneamente, al fine di non incorrere in sanzioni.A fronte della mancata presentazione del nucleo familiare, a seguito di regolare convocazione da parte dei, è prevista la decadenza dall’ADI.Al contrario, in assenza di convocazione e decorsi 120 giorni senza che il nucleo si sia presentato spontaneamente, la prestazione è sospesa sino alla data di svolgimento dell’.Al fine di poter gestire l’ingente numero di richieste di ADI, con ...