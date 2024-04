Addio al pittore Livio Borghi “artista visivo“ sperimentatore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 aprile 2024) In paese era conosciuto e stimato, capace di intrattenere per ore con le sue conversazioni sul colore e la pittura, di cui era innamorato.si è spento nelle prime ore di ieri mattina. Nato a Rescaldina nel 1937, si era diplomato alla scuola superiore degli Artefici di Brera a Milano e oltre alla pittura si è dedicato alla musica e alla fotografia. La sua prima personale è nel 1961, al Centro comunitario di Rescaldina, per poi arrivare a esporre in tutta Italia, Francia e Spagna. "Mio padre era malato da qualche anno e ultimamente non dipingeva più - ricorda il figlio Ruggero -. Si definiva ““, è sempre stato uno, amava fare ricerca, lavorando con gli elementi della natura". Con “Le ombre“ aveva creato immagini che si muovevano, obbedendo ai ritmi della luce, ...