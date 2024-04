Addio a Rino Malaguti | il pasticciere storico e creatore del ’Bensone’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L’8 aprile se n’è andato, conosciuto in tutto il paese come ’il’. Nato 87 anni fa a Rava, era giunto a Nonantola negli anni sessanta per aprire assieme al fratello Luigi, un forno nella zona dell’Alta. Dopo alcuni anni, considerato che sul posto non ce n’erano, aprì nella centralissima in via Roma, assieme alla moglie Gina, unaminata pasticceria. Fu un successo: paste e torte di qualità, dolciumi vari e altre prelibatezze, che portava anche agli altri esercizi a cavallo di una bici. Alcuni anni dopo, affiancato dall’inseparabile moglie e dai figli Emanuela e Stefano, si trasferirono nel nuovo caffè – pasticceria in via Marconi, fino alla recente chiusura. Un professionista che amava il proprio mestiere, trasmettendone la passione ai figli, assieme ai quali, in ...