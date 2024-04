Ad Augusta i migliori golfisti del mondo a caccia della mitica giacca verde

(Di mercoledì 10 aprile 2024) La sabbia abbagliante dei bunker attorno alla buca dodici, i riflessi blu nell’acqua del Rae’s Creek e quelirripetibile lungo il green. Non c’è un’erba più incantevole, è un palco largo ma insidioso, incorniciato da una perfetta fioritura di azalee. Quasi perfetta. Dall'11 al 14 aprile si gioca la 88esima edizione del Masters di, si gioca sempre nel bel mezzo di aprile quando le corolle si aprono all’unisono per salutare i campioni sul percorso disegnato da Bobby Jones all’inizio degli anni Trenta per essere, semplicemente, il più bel campo di golf al. È ancora così a quasi un secolo di distanza. L’National resta, ma i giocatori cambiano e arrivano ogni anno su questi fairways, si guardano attorno con meraviglia e a ogni tiro sono avvolti dai fantasmi del passato. È anche questo il fascino ...

