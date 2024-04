Acquista droga su Telegram | ma all’arrivo del pacco trova i carabinieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Lucca, 10 aprile 2024 – Aveva provato adresu, madelc’erano anche i. Succede a Lucca, dove un giovane del luogo avevato la sostanza stupefacente per poi suddividerla in dosi a casa, nella sua cameretta. I militari lo hanno fermato subito dopo il ritiro di unche poi si è scoperto contenere due panetti di marijuana ciascuno del peso di 100 grammi. Nella sua abitazione i militari hannoto altraper un totale complessivo di circa 350 grammi, materiale di taglio e confezionamento e una somma in denaro di 2500 euro circa, verosimilmente provento di spaccio. A termine del giudizio per direttissima, l'arresto è stato convalidato dal giudice ...