Acerbo Prc | “Sangiuliano non ha detto una parola di condanna sul fascismo di Gentile”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) MaurizioROMA – “Il ministronon haneanche unasul ruolo svolto da Giovannicome ideologo e sostenitore delmentre ha ovviamente riproposto ladell’azione partigiana. E’ evidente che il francobollo è l’ennesima operazione di revisionismo storico e di riscrittura della memoria nazionale. Sull’esecuzione disi è discusso per decenni ma una verità va ribadita: Bruno Fanciullacci e i partigiani dei GAP che decisero e eseguirono l’azione erano degli eroi che combattevano per una causa giusta mentreera un sostenitore delalleato delle SS”. Così Maurizio, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista – ...

Acerbo (Prc): Italia condanni violazione ambasciata del Messico in Ecuador. Sospendere accordo UE/Ecuador - Il governo ecuadoriano ha rapito l’ex vicepresidente ecuadoriano Jorge Glas, rifugiato nell’ambasciata messicana, violando così il diritto internazionale e la sovranità messicana. Il diritto internazi ...informazione

La manifestazione a Milano per far chiudere i Cpr - Luoghi violenti o luoghi necessari Si terrà domani, 6 aprile, la manifestazione nazionale per chiedere la chiusura di tutti i Cpr. Partenza alle 15 da piazza del Tricolore. Strutture "irriformabili" ...milanotoday

Prc: “Papa Francesco meglio dei governi occidentali, chiede pace e giusto salario” - ROMA - "Ringraziamo Papa Francesco che anche oggi ha pronunciato parole in cui possono riconoscersi credenti e non credenti. Ringraziamo Papa Francesco per ess ...webmagazine24