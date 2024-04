Accusa chiede conferma condanna Knox per calunnia

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ladelladi Amandaa tre anni di reclusione per avereto Patrick Lumumba nelle prime fasi delle indagini sull'omicidio di Meredith Kercher è stata chiesta dal sostituto procuratore generale nel processo che si celebra davanti alla Corte d'assise d'appello di Firenze. Disposto dopo l'annullamento della sentenza da parte della Cassazione in seguito all'accertamento della violazione del diritto di difesa accertato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. I tre anni chiesti sono stati comunque già scontati dacon i quasi quattro passati in carcere prima di essere assolta per l'omicidio Kercher.

