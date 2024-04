Accordi atenei Italia-Israele | protesta alla Federico II | “Rettore dove sei?”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRettorato occupato, ma senza il. “Matteo Lorito, scomparso dal 7 aprile. Chi l’ha visto?” recitava un cartello. Lo esponevano attivisti della Rete studentesca per la Palestina. Stamattina,II, è andato in scena un flash mob. Tutto sulle scale della sede centrale, in corso Umberto I. E mentre continua, dall’8 aprile, l’occupazione del Rettorato. “Cercasi” diceva un’altra scritta. A Lorito, gli studenti filo palestinesi chiedono risposte. Nel mirino sono glicon le università israeliane. Quelli con la Tel Aviv University, ad esempio. Lì è accolto l’Istituto di ricerca e progettazione dei sistemi di intelligence israeliani. Di queste intese, i manifestanti invocano la rescissione. Il timore sono i contraccolpi della cooperazione scientifica. ...