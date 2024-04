Accoltellò la prof durante la lezione | due anni di messa alla prova per lo studente

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Un periodo di duedi «», ossia di affidamento ai servizi sociali minorili per un percorso educativo e di sostegno anche psicologico. Lo ha stabilito la giudice del Tribunale per i minorenni Paola Ghezzi per loche, il 29 maggio 2023 a 16in aula,la, la sua insegnante nell’istituto Emilio Alessandrini ad Abbiategrasso (Milano). Per...

