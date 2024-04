Accadde oggi | 10 aprile | Michele Gelsi | Hidetoshi Nakata ed altre ricorrenze 

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 10 aprile 2024) 10edricorrenze Nel torneo cadetto indossò le maglie di Parma, Pescara, Ravenna e Livorno. Nel massimo campionato quelle di Fiorentina e Udinese. Il 101994metteva a segno l’unica rete in Serie A, con la casacca friulana. Nel giorno del trentesimo compleanno di Giampaolo Ceramicola, oltre duecentoquaranta presenze in B. Festeggiamezzo secolo Andres Guglielminpietro, campione d’Italia con il Milan venticinque anni fa: il suo primo campionato in Italia coincise con quello nel Belpaese die il 102004 il giapponese realizzava l’ultimo gol in Serie A. L'articolo proviene da ...