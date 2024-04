(Di mercoledì 10 aprile 2024) Prato, 10 aprile 2024 – Una condanna a quattro anni in rito abbreviato e un risarcimento già riconosciuto di 23.000 euro (di cui 5.000 come provvisionale e dunque immediato) alla parte offesa. Si è chiuso così ieri mattina, di fronte al gup Leonardo Chesi, il delicato processo a carico di un settantenne, Rossano Benvenuti, originario di Signa, che il pomeriggio del primo novembre scorso ha molestato e aggredito unadi 35 anni che era al quinto mese di gravidanza nella zona pedo collinare vicino a via Firenze. La procura ha contestato all’, difeso dall’avvocato Paolo Ceccherini di Prato, la tentata violenza sessuale e le lesioni in quanto il pensionato ha picchiato la vittima alla schiena e al volto noncurante del suo delicato stato di gravidanza. Lasi è costituita parte civile, assistita dagli avvocati Fabio ...

Abusi su donna incinta, condannato anziano. L’aggressione e le botte mentre passeggiava - Quattro anni e un risarcimento di 23.000 euro per il settantenne che nel novembre scorso ha molestato e picchiato la vittima in evidente stato interessante. Adesso è agli arresti domiciliari ...lanazione

Empoli, Abusi sessuali in serie: ventenne finisce in carcere - Empoli (Firenze), 9 aprile 2024 – È scattato il fermo per l'ipotesi di reato di violenza sessuale a carico di un ventenne a Empoli ( Firenze), al termine di un'intensa indagine condotta dalla polizia.lanazione

Uomo fermato per casi di Abusi sessuali nelle vie di Empoli - È scattato il fermo per l'ipotesi di reato di violenza sessuale a carico di un ventenne a Empoli (Firenze), al termine di un'intensa indagine condotta dalla polizia. Ora l'uomo, un maghrebino, è in ca ...ansa