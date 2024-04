Aborto | Europa Pro Vita Famiglia Campagna shock al Parlamento Europeo contro aborto in Carta Diritti UE | “Uccidere un bambino non è un diritto fondamentale”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) (Adnkronos) - 10 aprile 2024.“To Kill a Baby is Not a Fundamental Right”,unnon è un: questo il forte messaggio che circola da oggi tramite un grande camion-vela intorno ala Bruxelles, su iniziativa di ProOnlus, in vista del voto di domani 11 aprile sull'inserimento dell'nelladeiFondamentali dell'Unione Europea. Accanto allo slogan, campeggia l'immagine stilizzata di un feto insanguinato circondato dalle 12 stelle della bandiera europea. «Con questa iniziativa - spiega il portavoce della Onlus Jacopo Coghe - vogliamo denunciare la folle intenzione del...

Parlamento europeo, al via la mini-plenaria - Tra i temi in agenda: migrazione e asilo, riforma del mercato dell'elettricità e abusi sessuali online sui minori ...tgcom24.mediaset

Dal Comune di Bari onorificenza per Boscia, scatta la polemica: “Da sempre medico antiabortista. Schiaffo in faccia alle donne” - Dal Comune di Bari onorificenza per Boscia, scatta la polemica: "Da sempre medico antiabortista. Schiaffo in faccia alle donne" ...telebari

Aborto nella Carta dei diritti fondamentali: la proposta dell’Ue domani al voto - L'Unione Europea ha avanzato al proposta di inserire l'Aborto all'interno della Carta dei diritti fondamentali: il voto si terrà domani 11 aprile 2024 ...tag24