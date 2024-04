Abitini preziosi | completi inaspettati | top sensuali Tra paillettes | trasparenze e pizzi | i look serali della Primavera dicono addio al tacco

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Le regolemoda molto spesso sono fatte per essere infrante. Combinazioni di stile un tempo inimmaginabili, quasi proibite, popolano ora passerelle e street style. Se un tempo dopo il tramonto la décolleté conera d’obbligo, oggi non è più così. Dalle sfilate al guardaroba quotidiano, l’ultima missione stilistica ha come protagonista un outfit elegante senza tacchi. Grazie ad abiti dall’effetto wow,che non passano inosservati e creazioni ad alto tasso di glamour, ial10. Preferendo ballerine, mules e sandali rasoterra non meno sofisticati e femminili. ...