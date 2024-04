Abborda una minorenne per strada e la violenta Lui si giustifica così | “Quando bevo non mi controllo”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Pubblicato il 10 Aprile, 2024 La microcriminalità nelle città italiane sta esplodendo in tutta la sua gravità e a rendere il fenomeno ancora più preoccupante è il fatto che i protagonisti di ogni tipo di violenza siano principalmente minorenni e giovanissimi. Un ultimo terribile episodio si è consumato nel torinese, dove un 17enne hato una 15enne pere ha abusato di lei dopo averla condotta con una scusa in un vicolo. La ragazzina, col supporto dei familiari e delle amiche, si è finalmente decisa a denunciare il suo aguzzino che nella stessa serata si era reso protagonista di una rapina. Un volto già noto alle forze dell’ordine Come riferito dal Corriere della Sera il giovane non è nuovo a queste “imprese”: sarebbe il leader di una baby gang che opera tra Cuorgnè e Rivarolo e più volte avrebbe aggredito la madre. Il 17enne ...

