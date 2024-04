A Roma | la tappa del docufilm “Libere di… Vivere” sulla violenza economica di genere

Leggi tutta la notizia su citypescara

(Di mercoledì 10 aprile 2024) La Regione Lazio ha un triste primato. Nel quinquennio (2019-2023)è stata la città con più femminicidi in Italia: cinquanta, secondo i dati forniti da Eures. Sensibilizzare su tutte le forme diverso le donne, e in particolare su quell’parità di, è l’obiettivo del, “di”. Nato da un’idea di Claudia Segre, Presidente Global Thinking Foundation, scritto e diretto da Antonio Silvestre, riprende testimonianze reali di donne vittime di questo tipo di abusi, intervallate da immagini di finzione interpretate dalle attrici Stefania Pascali e Giulia Cappelletti. L’opera sarà proiettata l’11 aprile, alle ore 17, presso Auditorium Deloitte in via Vittorio Veneto, 89. Alla proiezione seguirà un ...