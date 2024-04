A Piacenza è record di scuole con alunni stranieri

(Di mercoledì 10 aprile 2024) I genitori deglidella scuola del terzo circolo disanno bene che i loro figli troveranno in classe soprattutto bambini. Eppure, non si sono tirati indietro e li hanno iscritti qui. Qualche perplessità , all’inizio c’è stata, ci dice un papà piacentino, ma poi “mi sono convinto” – ci spiega Nicola Bergonzi che abbiamo incontrato al suono della campanella delle 8 mentre accompagnava in classe i suoi due figli . "Le attività didattiche dei docenti e della scuola mi sono piaciuti, continua, e non ho avuto più dubbi anche perché i bambini sono contenti di stare tutti insieme”.

