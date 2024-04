A Nettuno la Rievocazione dell’approdo della statua della Madonna delle Grazie

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L’Associazione la Stella del Mare A.P.S., insieme ai Padri Passionisti, con il patrocinio del Comune die con il contributo dello stesso Comune eBanca di Credito Cooperativo di, sempre in prima fila negli eventi culturali significativicittà, e la preziosa collaborazione di altre associazioni, società e persone fisiche, anche quest’anno è lieta di rappresentare venerdì 3 maggio p.v. con inizio alle ore 20,30, un evento importante che ha caratterizzato la nostra storia, fa partenostra tradizione,nostra cultura: la...

Nuovi crolli ad Anzio, spiagge interdette ma la gente se ne frega - Nuovi crolli della falesia ad Anzio, una situazione di estremo pericolo per chi era abituato a frequentare le spiagge delle Grotte di Nerone e fino al porto. Mentre la Polizia locale ha provveduto a t ...ilcaffe.tv

Nettuno baseball, ecco gli impegni della società per il futuro sportivo - Quali sono gli obiettivi per la crescita nel Nettuno baseball E' Zazza a rispondere: “La riconferma di tutto lo staff in essere è stato il primo passo ...ilclandestinogiornalealiasera

La conquista della Luna in un incontro a Roatto con Massimo Umberto Tomalino - L’Associazione Culturale “La Stele di Nettuno” di Roatto, con il patrocinio del Comune di Roatto, organizza l’incontro: “Dalla Terra alla Luna e ...atnews