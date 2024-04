A Monte-Carlo c’è aria di derby… della Mole | Sonego esulta con la sciarpa del Torino | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Nell’ATP dic’èdi. In attesapartita-Juventus di sabato pomeriggio, ci pensa Lorenzoa portare la stracittadina torinese sulla terra rossa del Masters 1000 monegasco. Del resto, la sfumaturaterra rossa, se scurita un po’, riporta alla mente il granata, simbolo del. Sarà per questo che Lorenzo, dopo il successo ottenuto in due set su Felix Auger-Aliassime (6-4 / 7-5) ha deciso dire con ladel, la sua squadra del cuore. Il tennista, ripescato come lucky loser dopo il forfait dis Alcaraz, ha vinto il match dei ...