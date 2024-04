A Lange & Söhne celebra i 25 anni del suo Datograph con due orologi pazzeschi in Honeygold

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il A.Perpetual TourbillonLumen, cronografo flyback con contatore dei minuti saltanti esattamente, calendario perpetuo e tourbillon con arresto dei secondi, e il A.Up/Down in oro bianco e quadrante blu: sono questi i due grandi protagonisti delle novità della casa tedesca al Watches; Wonder. Prodotti, rispettivamente, in 50 e 125 pezzi, sono il modo della maison di festeggiare i 25dal lancio del primo, come ci racconta il suo Ceo, Wilhelm Schmid. Quale è stato il ruolo del? È stato uno incredibilmente importante per noi, come azienda. Nel momento ...