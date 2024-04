(Di mercoledì 10 aprile 2024) Glie allevatorini in prima linea al blocco perpromosso da Coldiretti peril falso Made in Italy che ogni giorno entra nel nostro paese, difendere il reddito delle imprese agricole e lanciare la petizione di iniziativa popolare sulla trasparenza per estendere l’indicazione di origine in Europa a tutti iche finiscono sulle nostre tavole. Secondo una stima di Coldiretti il falso made invale oltre 400 milioni di euro nel mondo, più del doppio delle esportazioni. "Devono essere i cittadini a scegliere cosa mangiare senza rischiare di essere ingannati – ha detto il presidente provinciale, Simone Castelli che ha guidato la delegazione composta da due pullman partiti dallae schierato al confine ...

Battuta d’arresto per i titoli europei della difesa che mantengono comunque forti rialzi da inizio anno sulle previsione di un generalizzato aumento dei budget per la difesa . Ad innescare le vendite ... (ilfattoquotidiano)

“Zaporizhzhia non sarà Chernobyl, si cercherà di evitare incidenti”: parla l’esperto militare russo - “La centrale nucleare è in prima linea a tutto può succedere, ma le due parti in guerra hanno interesse a cooperare per scongiurare una catastrofe” ...fanpage

A difesa della Maremma. Agricoltori al Brennero: "Pronti a smascherare i prodotti ingannevoli" - Oltre cento sono partiti da Grosseto con Coldiretti per la manifestazione. Castelli: "Rilanciamo la nostra battaglia sull’origine dell’etichetta".lanazione

Germania: ministro difesa Pistorius vuole più carri armati per la brigata in Lituania - Il ministro della difesa tedesco, Boris Pistorius, vuole più carri armati Leopard 2A8 per la brigata dell'esercito che la Germania ...agenzianova