A chi si rivolge il revisionismo storico di Putin

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Oltre un secolo fa in “Teoria e storia della Storiografia” (1917) Benedetto Croce ci ricordò che “la storia è la storia viva, la cronaca la storia morta; la storia, la storia contemporanea, e la cronaca, la storia passata; la storia è precipuamente un atto di pensiero, la cronaca un atto di volontà. Ogni storia diventa cronaca quando non è più pensata, ma solamente ricordata nelle astratte parole, che erano un tempo concrete e la esprimevano”. Il giudizioCon queste parole l’Uomo di Pescasseroli afferma che la “storia è sempre contemporanea”. La contemporaneità di cui tratta la storia non è quella impossibile degli eventi che si svolgono nel tempo, ma quella che riguarda quegli avvenimenti che il pensiero dellosta pensando alla luce dei documenti che sta analizzando. La storiografia, quindi, non è cronaca grezza di avvenimenti, ...