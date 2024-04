(Di mercoledì 10 aprile 2024) In questa stagione che pare ancora zoppicare, tra caldo quasi estivo e piogge torrenziali, Milano si prepara alla prima edizione di A. Con il sostegno di St-Germain, le vie del quartiere meneghino si animeranno, infatti, didal 10 al 12 maggio prossimi. Ildedicato ai giovaniporterà tre giorni di arte nei locali all’ombra dell’Accademia con un programma diretto da Franco Mussida e Claudio Zucca. Coinvolti 48 gruppi per circa 150 ragazzi che popolerannodalle 18 alle 20.30, e la domenica anche all’ora del brunch, dalle 12.30 alle 15. “Quest’anno festeggiamo i primi quarant’anni del CPM Music Institute e ne siamo orgogliosi”, spiega il maestro Mussida in conferenza stampa. “Come ...

Il caldo africano ha tormentato la nostra estate e ora è pronto a ripresentarsi anche in inverno. Dopo un weekend di freddo, a partire da lunedì 22 gennaio è in arrivo sulla... (ilmessaggero)

A Brera È Primavera, musica e comicità nel festival di artisti emergenti - Nasce ‘A Brera È Primavera’, festival diffuso dedicato agli artisti emergenti che animerà il quartiere milanese dal 10 al 12 maggio. Gli eventi da non perdere.funweek

Como Primavera: weekend beffardo per gli azzurrini sconfitti in rimonta dal Parma per 2-3 - Weekend davvero amaro per il Como Primavera 2. La sconfitta Nel 25° turno stagionale infatti la squadra lariana diretta da mister Daniele Buzzegoli è stata battuta tra le mura amiche del Brera di Lazz ...primacomo

Brera Design District, il tema "Materia Natura" per raccontare il legame fra habitat e progettazione - La quindicesima edizione dal 15 al 21 aprile con 220 eventi tra mostre, installazioni, opere d'arte site-specific ...tgcom24.mediaset