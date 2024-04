A Bari pontieri ancora al lavoro per ricucire strappo M5S-Pd

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Non è del tutto chiusa la partita del "campo largo" nelle elezioni comunali di, i "" continuano a lavorare. Alle origini della fatica dei mediatori c'è lodel candidato civico di sinistra, sostenuto anche dal M5S, Michele Laforgia, che ha annullato con soli tre giorni di preavviso le primarie (dopo aver chiesto senza esito al Pd di sospenderle in conseguenza delle notizie su una nuova inchiesta giudiziaria sulla corruzione elettorale) che lo vedevano contrapposto a Vito Leccese, candidato del Pd e capo di gabinetto del sindaco uscente Antonio Decaro. Nichi Vendola e Nicola Fratoianni, i capi di Sinistra italiana che sostenevano Laforgia ma sono stati spiazzati dalla rottura nella coalizione di centrosinistra, sono a, sempre alla ricerca di una intesa su un possibile "terzo uomo" (o terza ...

