96 colpi in 41 secondi | il video choc che sconvolge gli Usa | GUARDA

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Agenti in borghese della polizia di Chicago hanno sparato 96di pistola in 41provocando la morte di un afroamericano durante un posto di blocco. È quanto emerge da immaginidelle bodycam degli agenti diffuse dalle autorità Usa, che mette la polizia americana nuovamente al centro di pesanti polemiche. L'episodio è avvenuto lo scorso 21 marzo a Humboldt Park, quartiere residenziale nella zona ovest della città dell'Illinois. L'uomo fermato è Dexter Reed, 26 anni, poi morto. Secondo la ricostruzione degli agenti, il giovane sarebbe stato fermato perché senza cintura di sicurezza a bordo del suo suv e avrebbe aperto il fuoco per primo ferendo un agente. Imostrano diverse prospettive, compresa quella dell'agente che ha sparato, ma non ci sono tra i filmati immagini chiare di Reed che spara. In ...