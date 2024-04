5 motivi per utilizzare un cardiofrequenzimetro durante l' attività fisica

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ilpuò essere una manna dal cielo per migliorare i tuoi allenamenti, proteggerti dal sovrallenamento e aiutarti a monitorare i tuoi progressi in modo da poter misurare meglio i tuoi obiettivi. E il bello è che non c'è bisogno di essere un pro, tutti possono trarre vantaggio dall'utilizzo di unil proprio allenamento, che si tratti di una sessione di HIT, l'allenamento ad alta intensità, di una sessione di ciclismo o di running. Un, che sia incorporato nello smartwatch o in un fitness band è un piccolo ma potente dispositivo che viene utilizzato per misurare la frequenza cardiaca in battiti al minuto (BPM) mentre ti alleni in tempo reale. Questo avviene tramite una tecnologia che emette luce LED in grado di rilevare le espansioni dei vasi sanguigni ...