Zuppa di Porro 9 aprile 2024

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 9 aprile 2024)di. Governo oggi alla prova dei conti, pomposamente dice il Corriere della Sera. Cottarelli spega che non vogliono dare cattive notizie. Donazione e successioni semplificate.Bonus edilizi a 220 miliardi. un botto che vale 30miliardi di debito annuo. Noi studenti ebrei abbiamo paura di andare all’università dice la Tognotti, 22 anni. E ti credo poi leggi l’intervista del retstore della Normale di Pisa e capisce che razza d classe dirigente abbiamo. Terrorista pizzicato a Fiumicino. Quante balle sulla centrale nuke di Zaphoriza. Molinari e il casino di rep per lacensura del pezo di Pons. Sale la tensione nel Pd e Conte fa il fenomeno ma poi resta in maggioranza in Puglia. Il Papa ritona a fare il Papa per Brambilla e la patatina al posto dell’ostia che non scandalizza nessuno #rassegnastampa924 L'articolo proviene da ...