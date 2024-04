“Xavon Il ragazzo non vaccinato Esistenza stravolta” di Alan Paccagnella

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 9 aprile 2024) «Le persone stavano in quei mesi cercando di tornare alla normalità dopo un lungo periodo di domicilio forzato a causa di quella che era stata denominata “pandemia” e lo facevano nonostante in molti parcheggi continuassero a eseguire tamponi nasali per individuare eventuali soggetti positivi alla malattia, inoltre, dalla televisione, si ostinavano a dire che il Virus era arrivato dalla Cina e che era stato trasmesso da un pipistrello all’uomo. Si trattava di una teoria poco credibile che fu in seguito smentita più volte e giudicata alquanto bizzarra, visto che, al contrario, aveva invece preso campo l’ipotesi che il viluppo potesse aver trovato genesi piuttosto dall’incauta gestione di uno tra quei laboratori in cui si eseguivano esperimenti poco raccomandabili. Forse il Virus era riuscito a uscire da luoghi simili facendosi strada nelle vicinanze e finendo poi per moltiplicarsi, era ...