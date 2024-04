WWE | Roman Reigns rompe il silenzio dopo la cocente sconfitta di WrestleMania

(Di martedì 9 aprile 2024)1.316 giorni, quasi quattro anni di regno,ha perso il WWE Undisputed Universal Championship in favore di Cody Rhodes durante quello che da molti è stato definito come il più grande main event nella storia di. C’è molta curiosità attorno ai possibili sviluppi del regno dell’American Nightmare, ma fin da subito un pensiero più grande si è focalizzato sul grande sconfitto: quale sarà il futuro del Tribal Chief?un intero giorno diha deciso di parlare tramite il suo account X. L’ex campione ha deciso di postare un video in cui, guardando verso la telecamera, resta inprima di chiudere con un ghigno:“Ieri era il giorno del lutto.Oggi è il Day 1?. Una ...

WWE Monday Night Raw 08/04/2024 Report (1/3) - Benvenuti nella nuova era