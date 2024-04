WWE | La nuova era post WM 40 inizierà con l’abbandono del termine “sports entertainment”?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 9 aprile 2024) Qualora aveste ancora bisogno di prove per dimostrare che la WWE è desiderosa non solo di voltare pagina rispetto a Vince McMahon, ma anche di creare un prodotto che l’ex chairman non avrebbe permesso di realizzare sotto il suo controllo, allora WrestleMania 40 è stata l’occasione giusta. Definita come l’inizio di unaera, anche se non è stato specificato il perché, ha mostrato molte indicazioni sul fatto che la compagnia che vedremo in futuro sarà diversa da tutto ciò che abbiamo conosciuto prima, e questo includerà anche alcuni termini creati da Vince che verranno abbandonati nel passato. McMahon, notoriamente, non permetteva l’uso di certe parole e frasi nella federazione, in particolare in TV. Gli ospedali sono strutture mediche, le cinture sono titoli e la più grande e bizzarra di tutte: non osare chiamare wrestling ciò che facciamo. Nonostante la ...