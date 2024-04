WWE | Cos’è successo nel post RAW? La compagnia lo svela in esclusiva su X

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 9 aprile 2024) Subito dopo aver interferito nel Fatal-4-Way match per decretare il prossimo #1 contender al titolo dei pesi massimi, CM Punk ha voluto parlare al pubblico di Philadelphia nel. La WWE ha pubblicato una clipsul prorpio account X dove Punk ringrazia praticamente la città ricordando del suo esordio in PPV proprio a Philadelphia diversi anni fa. Il beniamino di Chicago parla a cuore aperto al pubblico di Philly e il riscontro è ovviamente un ovazione totale per lui. What did CM Punk have to say whenafter WrestleMania went off the air? pic.twitter.com/NMhmvM0p4a— WWE (@WWE) April 9, 2024