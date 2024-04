WWE | Battaglia latina prevista per il prossimo RAW con Dominik vs Andrade

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 9 aprile 2024) Nella Night 1 di WrestleMania XL Rey Mysterio ehanno sconfitto il team composto da Santos Escobar eMysterio. Ebbene, proprio in merito a questa contesa, avremo un rematch la prossima settimana in quel di RAW in cuise la vedrà One on One contro l’ex WWE US Champion e NXT Champion,in quello che corrisponderà a tutti gli effetti ad un First Time Ever tra i due. Who ya got next week on #WWERaw? pic.twitter.com/P7lFGjVHLs— WWE (@WWE) April 9, 2024