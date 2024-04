WWE | Annunciate le date del Draft 2024

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 9 aprile 2024) Come annunciato da Michael Cole al tavolo di commento di Monday Night RAW, a fine mese ci sarà il ritorno del WWE. L’occasione per molte star di creare nuove possibilità con il cambio di roster, ma soprattutto l’attrazione per i fan in attesa di scoprire proprio questi cambiamenti. Ilandrà in scena venerdì 26 aprile in quel di SmackDown e lunedì 29 aprile in quel di RAW. La data del primo maggio in Italia sarà quindi uno dei primi eventi in cui la compagnia avrà stabilito tutti i nuovi membri dei tre rispettivi roster (RAW, SmackDown e NXT).