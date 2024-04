Woody Allen spiega perché ritiene che il “romanticismo del cinema sia finito”

(Di martedì 9 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie, celebre regista, si mostra incerto sul suo futuro nell’industriatografica, lamentando la perdita delche un tempo circondava ilIndeciso sul Futuro nel: “Ilè Sparito” In un’intervista con AirMail,ha discusso del suo ultimo film, Coup de Chance, e dei cambiamenti nell’industriatografica, esprimendo disinteresse per la distribuzione e notando che il “delè sparito”.ha espresso disincanto per l’attuale sistema di distribuzione, evidenziando come i tempi ...

