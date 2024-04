(Di martedì 9 aprile 2024) Ci sarà und'bis per i. I giudici della prima sezione penale dellahanno accolto il ricorso della procura generale contro il riconoscimento delle attenuanti generiche per loro accusati dell'omicidio del 21enne nel 2020

Il Pg della Cassazione ha chiesto un processo di appello bis per i fratelli Bianchi e per gli altri due imputati coinvolti nella morte di Willy Monteiro Duarte ucciso a Colleferro il 6 settembre del ... (gazzettadelsud)

Willy Monteiro Duarte, la Cassazione rimanda il processo in Appello: i fratelli Bianchi rischiano di nuovo l'ergastolo - Ci sarà un processo d'Appello bis per i fratelli Bianchi. I giudici della prima sezione penale della Cassazione hanno accolto il ricorso della procura generale contro il riconoscimento delle attenuant ...vanityfair

Omicidio Willy, nuovo processo per i fratelli Bianchi: via le attenuanti. Il Pg: “Consapevoli della violenza” - Il Pg della Cassazione ha chiesto un processo di appello bis per i fratelli Bianchi e per gli altri due imputati coinvolti nella morte di Willy Monteiro ...lastampa

Omicidio Willy: la Cassazione dispone un nuovo processo di appello per i fratelli Bianchi - Annullata la precedente sentenza della Corte di Appello limitatamente alla parte in cui concedeva le attenuanti generiche ai due fratelli di Artena, che ora rischiano nuovamente l'ergastolo deciso nel ...rainews