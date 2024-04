Willy | la Cassazione chiede un nuovo processo | Via le attenuanti per i Bianchi

(Di martedì 9 aprile 2024) Il pestaggio mortale si consumò a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. Dopo i due ergastoli in primo grado, le condanne erano state ridotte a 24 anni. Pena confermata a 23 e 21 anni per Belleggia e Pincarelli

Il Pg della Cassazione ha chiesto un processo di appello bis per i fratelli Bianchi e per gli altri due imputati coinvolti nella morte di Willy Monteiro Duarte ucciso a Colleferro il 6 settembre del ... (tg24.sky)

Eni Plenitude: al via costruzione del parco fotovoltaico di Renopool in Spagna - Il parco, da 330 MW, è il più grande mai realizzato dalla Società. Plenitude, alla presenza di Ignacio Gragera, Sindaco di Badajoz, e di D. Víctor del Moral Agúndez, Segretario generale per lo svilupp ...primapaginanews

Usa, arrestato 18enne: voleva attaccare una chiesa per conto dell'Isis - Negli Usa un 18enne dell'Idaho è stato arrestato dall'Fbi con l'accusa di voler attaccare una chiesa e uccidere i fedeli in nome dell'Isis. Il giovane, Alexander Mercurio, è accusato di aver fornito s ...tgcom24.mediaset