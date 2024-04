Wick | la battaglia civile | La paziente poteva vivere ancora anni | decisiva la dose letale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 aprile 2024) "Si ritiene congruo quantificare come di grado elevato (superiore al 90%) le chances di sopravvivenza della signora Bartolomei se non si fosse sottoposta alladi promazina. La tavola Istat indica che la speranza di vita, ovvero il numero medio diche restavano daai sopravviventi all’età di 93, era stimato in3.69". A questa conclusione sono giunti la dottoressa Piera Amelia Iezzi di Pescara e il professor Matteo Neri di Chieti, i periti nominati dal giudice del tribunaledi Ascoli Francesca Sirinell’ambito del procedimento avviato a seguito della richiesta presentata dall’avvocato Matteo Mion per conto dei familiari di Lucia Bartolomei, una delle ospiti della Rsa di Offida, della cui morte non ci sono ...