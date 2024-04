Welfare | facile a dirsi | difficile a farsi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 9 aprile 2024) La maternità può comportare il rischio di mettere in pericolo la propria carriera, poiché le pressioni sociali e lavorative possono renderetornare al lavoro o progredire nella carriera una volta diventata madre. Questa condizione porta la donna a rimandare il momento della scelta, privilegiando l’occupazione a scapito del tasso di natalità. In Italia, rispetto ad altri paesi, le donne decidono sempre meno di intraprendere una maternità e sempre più di ritardare questa scelta fino a un’età avanzata. Tra i 27 Stati dell’Unione Europea, l’Italia si posiziona al 1° posto per essere il paese in cui le donne al momento della nascita del primo figlio hanno mediamente l’età più alta, pari a 31,7 anni. Inoltre, sono ben 22 su 27 i paesi EU in cui le donne con 3 figli hanno tassi di occupazione superiori rispetto alle donne italiane con 1 solo figlio. Come possiamo ...