Webuild | al via in Calabria la scuola di formazione e occupazione per operatori di cantiere

Webuild: al via due corsi per 45 operatori di cantiere in Calabria - (FERPRESS) – Milano, 9 APR – Con l’inizio dei primi due corsi per operatori di cantiere prende il via da oggi in Calabria la Scuola di formazione e assunzione di Webuild realizzata in collaborazione c ...ferpress

Webuild e Regione: parte la scuola per formazione e occupazione di giovani e disoccupati nel settore infrastrutture foto - Il presidente Roberto Occhiuto: "Questa intesa crea opportunità di lavoro". Al via i primi due corsi per operatore di cantiere ...catanzaroinforma