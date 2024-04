Webinar gratuiti sulla sostenibilità organizzati da Deascuola in vista della Giornata Mondiale della Terra

(Di martedì 9 aprile 2024) Il 22 aprile si celebra la– Earth Day, che quest’anno pone l’attenzione sull’ impegno a eliminare la plastica per il benesalute umana e planetaria, chiedendo una riduzione del 60%produzione di tutta la plastica entro il 2040., sempre attenta alle celebrazioni, L'articolo .

Deascuola organizza una serie di Webinar gratuiti disciplinari rivolti ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. Appuntamenti con esperti per condividere spunti pratici e ... (orizzontescuola)

Il 6 aprile si celebra la Giornata Internazionale dello sport per lo Sviluppo e la Pace, voluta dalle Nazioni Unite per riconoscere il ruolo positivo che lo sport e l’attività fisica svolgono nelle ... (orizzontescuola)

Poste: ecco gli appuntamenti di educazione finanziaria ad aprile - Si sono svolti entrambi sul tema "I conti di casa" i primi due Webinar di educazione finanziaria programmati da Poste Italiane nel mese di aprile. (ANSA) ...ansa

POSTE: IN ABRUZZO Webinar GRATUITO SU SOCIAL E AI - ABRUZZO – Torna in Abruzzo l’appuntamento con il Webinar di Educazione Digitale, l’iniziativa gratuita di Poste Italiane dedicata a tutti i cittadini per promuovere la conoscenza degli strumenti ...rete5.tv

POSTE ITALIANE: IN ABRUZZO UN Webinar GRATUITO SU SOCIAL E INTELLIGENZA ARTIFICIALE - L’AQUILA – Torna in Abruzzo l’appuntamento con il Webinar di Educazione Digitale, l’iniziativa gratuita di Poste Italiane dedicata a tutti i cittadini per promuovere la conoscenza degli strumenti tecn ...abruzzoweb