WC otturato | Scopri come disintasarlo in pochi step!

(Di martedì 9 aprile 2024) Quando ci si trova di fronte a un WC, può essere un’esperienza frustrante e imbarazzante. Tuttavia, esistono diverse tecniche che è possibile utilizzare per risolvere il problema e ripristinare il flusso d’acqua nel WC. Ecco alcune delle tecniche più comuni e efficaci da eseguire ine semplici passaggi. Plunger (sturalavandini): Questo è probabilmente il metodo più comune ed efficace per sbloccare un WC. Assicurati di avere una buona tenuta intorno al foro del WC con la ventosa del plunger e spingi e tira ripetutamente fino a quando l’otturazione non si sblocca. Potrebbe essere necessario ripetere questa operazione più volte per ottenere risultati. Acqua calda e sapone: Versare acqua calda e un po’ di sapone per piatti nel WC può aiutare a sciogliere il blocco. L’acqua calda può allentare i rifiuti ostinati, ...