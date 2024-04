(Di martedì 9 aprile 2024)gira in negativo indell'Usa che sarà comunicata domani. Il Dow Jones perde lo 0,79% a 38.585,56 punti, ilcede lo 0,68% a 16.144,29 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,74% a 5.164,62 punti.

Wall Street gira in negativo in attesa dell' inflazione Usa che sarà comunicata domani. Il Dow Jones perde lo 0,79% a 38.585,56 punti, il Nasdaq cede lo 0,68% a 16.144,29 punti mentre lo S&P 500 ... (quotidiano)

Wall Street cala in attesa inflazione, Dj -0,79%, Nasdaq -0,68% - Wall Street gira in negativo in attesa dell'inflazione Usa che sarà comunicata domani. Il Dow Jones perde lo 0,79% a 38.585,56 punti, il Nasdaq cede lo 0,68% a 16.144,29 punti mentre lo S&P 500 lascia ...ansa

Wall Street apre in positivo: S&P a +0,35% - Wall Street mostra segni positivi all’apertura, con gli investitori che attendono con interesse i prossimi dati sull’inflazione. Gli ultimi indicatori economici suggeriscono un mercato del lavoro e un ...borse

Wall Street prudente aspetta dato su inflazione - (Teleborsa) - Partenza prudente per la borsa di Wall Street, con gli investitori che attendono i dati sull’inflazione, in pubblicazione domani, mentre considerano sempre più difficile un taglio dei ...teleborsa