Vuelle | Mazzola spinge all’unità | La chimica di squadra è cambiata

(Di martedì 9 aprile 2024) Valerio, quali sensazioni il giorno dopo la vittoria che vi tiene in vita? "E’ stata un’emozione forte vincere a Sassari, non è un campo mai facile da espugnare. Siamo tornati a casa con un bel carico di ossigeno in più, nonostante alcuni risultati non buoni". E’ cambiato qualcosa in queste due settimane in cui lo spirito appare più battagliero? "La consapevolezza di giocare ogni partita come se fosse vivere o morire ci fa allenare con un grado di nervovismo molto alto e si arriva la domenica con un carico di tensione elevatissimo - premette Valerio -. Però il fatto di essere rimasti in otto ha dato più responsabilità a tutti e la possibilità di sbagliare che ti dà anche un po’ di tranquillità in più nel tentare le cose. Un insieme di situazioni che ci ha fatto rendere al meglio".è stato un gigante là in mezzo, da solo contro ...