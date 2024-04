Voto di scambio | arrestato esponente FdI

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 9 aprile 2024) 10.16l'ex consigliere comunale di Palermo di FdI Mimmo Russo. Storico referente dei precari palermitani,è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa,dipolitico-mafioso, concorso in estorsione aggravata e concorso in corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. Indagati Gregorio Marchese,definito"costola" del politico e figlio dello storico killer della famiglia mafiosa di Corso dei Mille (Filippo Marchese),e il consulente Achille Andò,entrambi ora ai domiciliari per corruzione e estorsione