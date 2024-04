Volley serie C Axore Macerata chiude al quarto posto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) L’è sconfitta in casa da San Benedetto maalil girone C della C dimaschile. Hanno vinto gli ospiti 1-3 al termine di una partita dalle due facce.si è giocata il terzoin classifica ma la sconfitta non ha intaccato la quarta posizione della, davanti a Fano e alle spalle delle squadre più forti del girone di promozione. Ora i ragazzi di coach Cacchiarelli si prepareranno alla dura fase di playoff, a cominciare con la trasferta di Belvedere Ostrense. Coach Cacchiarelli guarda ai lati positivi dopo quest’ultima gara che proietta laverso i playoff, "L’obiettivo di questa pool promozione per noi era provare a mantenere il...