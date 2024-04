Volley serie B La Kabel la spunta con Livorno Ma Foligno rovina la festa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024)Prato 3 Ies Mv TomeiPRATO: Alpini M., Alpini l., Maletaj, Conti, Corti, Mathurin, Villani, Pontillo, Maranghi, Civinini J., Civinini M., Bandinelli. All. Novelli. IES MV TOMEI: Gavazzi, Croatti, Cipriani, Poli I., Grassini, Baracchino, Puccinelli, Papini, Molesti, Poli G., Golino, Lupo, Verdecchia, Piliero, Puccinelli. All. Piccinetti. Arbitri: Natalini e Benigni Parziali: 24-26; 25-17; 16-25; 25-20; 15-12. Prato nel derby diB vince ma non fa bottino pieno. Se a questo si aggiunge la vittoria a sorpresa dicon la capolista Castelfranco ecco che il weekend dellanon può dirsi comunque felice. Per alimentare le chance salvezza, infatti, al...