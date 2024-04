Volley | semifinale playoff | Venite a incitare la Cbf

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) "Domani aspetto tutti i nostri tifosi al Banca Macerata Forum. Alle 20.30 sarà una di quelle partite per cui si lavora una stagione intera, quindi è determinante avere il massimo supporto dal pubblico". È quanto dice Alessia Fiesoli, capitano della Cbf Balducci, che si augura di vedere il Banca Macerata Forum pieno per dare alle ragazze quella spinta necessaria per battere Busto Arsizio e rimandare a domenica in Lombardia il discorso qualificazione alla finaleche mette in palio l’A1 difemminile. Da ieri le arancionere sono tornare a lavorare dopo la domenica di riposo per recuperare dalle fatiche di gara 1 di, chiusa sabato scorso con la sconfitta al tie break sul campo della Futura Giovani Busto Arsizio dopo un match davvero intenso. Sotto 2-0, le maceratesi hanno rimontato fino ...