(Di martedì 9 aprile 2024) di Alessandro Stella Ancora una volta Varese è con le spalle al muro e forse come mai prima d’ora in stagione. Ihanno perso per 4-3 contro Pergine in gara-4 della finale di IhL e questa sera a Varese (inizio 20.30) i trentini, avanti 3-1 nella serie, avranno il primo match point per il titolo. In Valsugana è andato in scena un match ancora una volta equilibrato, ma a differenza delle precedenti sfide Pergine ha sempre controllato la situazione. Già al 3’ padroni di casa sono andati avanti con Foltin che ha infilato un impreciso Perla. La reazione di Varese però non si è fatta attendere e al 7’ è arrivato il pareggio col solito Majul. Trentini di nuovo in vantaggio al 12’ con Lemay bravo a sfruttare un powerplay. E sono state proprio queste situazioni di superiorità numerica ad indirizzare la sfida. Gli uomini di Czarnecki, dopo aver trovato il 2-2 con ...

L’ Inter prosegue la sua volata scudetto : la squadra di Inzaghi ha una media gol di 2.57 gol a partita, come nessuno in Europa É un Inter straripante, che viaggia verso lo scudetto della seconda ... (calcionews24)

Lautaro Martinez è pronto per il rush finale della stagione. Nove partite di campionato con un doppio obiettivo: conquistare il secondo Scudetto in maglia nerazzurra (sarebbe il primo di ... (sport.quotidiano)

Volata scudetto. Mastini all’ultima spiaggia - Ancora una volta Varese è con le spalle al muro e forse come mai prima d’ora in stagione. I Mastini hanno perso per 4-3 contro Pergine in gara-4 della finale di IhL e questa sera a Varese (inizio 20.3 ...ilgiorno

In sosta per la Nazionale: Volata playoff scudetto, 4 squadre in corsa per due posti. La situazione - Olimpus Roma, già certo del primo posto. Da tempo, quando mancavano cinque giornate. Napoli Futsal e L84, Ecocity Genzano e Meta Catania e Feldi Eboli: si va in sosta per gli impegni della Nazionale ...divisionecalcioa5

Frattesi al 95' stende l'Udinese, Inter a +14 sul Milan: scudetto vicino - I nerazzurri all'ultimo secondo si prendono i tre punti: ora la strada verso la vittoria del campionato è sempre più spianata ...corrieredellosport