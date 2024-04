(Di martedì 9 aprile 2024), protagonista di Confidenza di Daniele Luchetti, racconta in esclusiva a Vanity Fair i retroscena del film e si mette a nudo come non mai. Dal tradimento, che ammette oggi per la prima volta, all’amore per il compagno; dai rapporti con l’ex Alessandro Preziosi alla fake news sul ritorno di Elisa di Rivombrosa

Teatro Vittoria, Non ci facciamo riconoscere - Dal 16 al 21 aprile Marco Falaguasta torna in scena al Teatro Vittoria di Roma con lo spettacolo Non ci facciamo riconoscere scritto insieme ad Alessandro Mancini.teatrionline

Vittoria Puccini: «Rimpiango di non aver avuto un altro figlio. Ora voglio sposarmi: dobbiamo trovare la data». - Vittoria Puccini, protagonista di Confidenza di Daniele Luchetti, racconta in esclusiva a Vanity Fair i retroscena del film e si mette a nudo come non mai. Dal tradimento, che ammette oggi per la prim ...vanityfair

"Storie di Ostra": musica, canto e tradizione - Prima assoluta stasera (ore 21, ingresso libero) al teatro La Vittoria per le "Storie di Ostra": un’esperienza unica che unisce musica, canto e tradizione. Sette opere da camera ispirate dai fondali o ...ilrestodelcarlino