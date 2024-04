Virginia De Agostini moglie di Daniel McVicar | età | figli | lavoro

Leggi tutta la notizia su spettacoloitaliano

(Di martedì 9 aprile 2024)Dechi è ladiDeè ladi, noto per essere stato per circa 20 anni il volto di Clarke Garrison nella soap opera Beautiful, ha avuto una vita privata altrettanto movimentata.ha mosso i primi passi nel Colorado, per poi spostarsi in California dove ha perfezionato le sue doti recitative studiando con maestri del calibro di Lee Strasberg e Stella Adler. Oltre al suo ruolo in Beautiful, il suo talento è stato riconosciuto anche dal regista italiano Ezio Greggio, che lo ha voluto in due delle sue opere cinematografiche, “Il silenzio dei prosciutti” e “Svitati”. Chi è...